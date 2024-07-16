Прокачайте пресс, пока заваривается ваш утренний чай

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Как сочетать утреннюю рутину с полезными тренировками

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Занятия по вечерам часто оказываются слишком утомительными, и после работы мало кто готов пожертвовать свободным временем на диване ради фитнес-зала. Утренние тренировки кажутся еще хуже, ведь сон важен для здоровья.

Как сочетать утреннюю рутину с полезными тренировками
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Однако, не стоит отказываться от спортивной формы. Эксперты в области фитнеса разработали забавную и реалистичную систему тренировок во время утренних сборов.

Эта система не поможет вам сильно похудеть или быстро прийти в форму, но она отлично поддерживает мышцы в тонусе. Во время чистки зубов можно делать приседания. Установите ноги на ширине плеч и присядьте так, чтобы угол в коленях составлял 90 градусов.

Возвращайтесь в вертикальное положение и повторяйте упражнение в течение трех минут, что также соответствует рекомендации стоматологов.

Пока заваривается чай, можно качать пресс. Лягте на спину, вытяните руки за голову и поднимайте корпус и ноги, стараясь коснуться лбом коленей, а руками — пальцев ног. Возвращайтесь в исходное положение и повторяйте упражнение до готовности чая.

Во время укладки волос феном можно укреплять спину и ноги. Разделите время укладки на две части: сначала стойте на правой ноге, потом — на левой. Держите тело ровно и спину прямо.

Для тренировки внутренней поверхности бедер используйте небольшой фитнес-мяч во время завтрака. Сядьте на край стула, сожмите и ослабляйте мяч между коленками, чтобы он не упал. Это упражнение помогает уменьшить жировые отложения и избавиться от целлюлита.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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