Факты и вымысел: что нужно знать о пенках для умывания
Врач-дерматовенеролог Прокофьев: что вы не знали о пенках для умывания
1:50
Пенка для умывания вызывает разнообразные мнения: одни её обожают, другие критикуют. Популярность этого продукта не снижается, формулы улучшаются с добавлением "мицеллярных" компонентов.
Фото: Freepik is licensed under Free license
Медицинский эксперт, врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев, помог развеять десяток мифов о пенках.
- Большой расход: некоторые пенки действительно расходуются быстро, но есть и экономичные варианты. Средний флакон хватает на 2-6 месяцев.
- Сушит кожу: не все пенки сушат кожу. Есть продукты для разных типов кожи, включая сухую, с увлажняющими компонентами.
- Пересушивает кожу: пенки рекомендуются как альтернатива мылу, имея pH, близкий к коже. Для сухой кожи добавляют увлажняющие ингредиенты.
- Плохо очищает макияж: для плотного макияжа может потребоваться двойное очищение. Гидрофильное масло и пенка — отличное сочетание.
- Для чувствительной кожи: деликатные пенки подходят для чувствительной кожи, если в составе мягкие очищающие вещества.
- Вред от ПАВов: мягкие ПАВы не вредят коже, важно подбирать пенки под свой тип кожи.
- Натуральный состав: многие пенки содержат натуральные компоненты и растительные экстракты.
- Гипоаллергенность: pH пенок близок к pH кожи, они деликатно очищают и предотвращают раздражения.
- Этап очищения: пенка может использоваться самостоятельно или в комплексе, особенно при сложном макияже.
- Использование с приборами: пенка идеально подходит для использования с очищающими приборами, обеспечивая глубокое очищение.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru