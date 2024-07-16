Факты и вымысел: что нужно знать о пенках для умывания

Врач-дерматовенеролог Прокофьев: что вы не знали о пенках для умывания

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пенка для умывания вызывает разнообразные мнения: одни её обожают, другие критикуют. Популярность этого продукта не снижается, формулы улучшаются с добавлением "мицеллярных" компонентов.

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Медицинский эксперт, врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев, помог развеять десяток мифов о пенках.

Большой расход: некоторые пенки действительно расходуются быстро, но есть и экономичные варианты. Средний флакон хватает на 2-6 месяцев.

Сушит кожу: не все пенки сушат кожу. Есть продукты для разных типов кожи, включая сухую, с увлажняющими компонентами.

Пересушивает кожу: пенки рекомендуются как альтернатива мылу, имея pH, близкий к коже. Для сухой кожи добавляют увлажняющие ингредиенты.

Плохо очищает макияж: для плотного макияжа может потребоваться двойное очищение. Гидрофильное масло и пенка — отличное сочетание.

Для чувствительной кожи: деликатные пенки подходят для чувствительной кожи, если в составе мягкие очищающие вещества.

Вред от ПАВов: мягкие ПАВы не вредят коже, важно подбирать пенки под свой тип кожи.

Натуральный состав: многие пенки содержат натуральные компоненты и растительные экстракты.

Гипоаллергенность: pH пенок близок к pH кожи, они деликатно очищают и предотвращают раздражения.

Этап очищения: пенка может использоваться самостоятельно или в комплексе, особенно при сложном макияже.

Использование с приборами: пенка идеально подходит для использования с очищающими приборами, обеспечивая глубокое очищение.