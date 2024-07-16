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Факты и вымысел: что нужно знать о пенках для умывания

Врач-дерматовенеролог Прокофьев: что вы не знали о пенках для умывания

1:50
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Пенка для умывания вызывает разнообразные мнения: одни её обожают, другие критикуют. Популярность этого продукта не снижается, формулы улучшаются с добавлением "мицеллярных" компонентов.

Врач-дерматовенеролог Прокофьев: что вы не знали о пенках для умывания
Фото: Freepik is licensed under Free license

Медицинский эксперт, врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев, помог развеять десяток мифов о пенках.

  • Большой расход: некоторые пенки действительно расходуются быстро, но есть и экономичные варианты. Средний флакон хватает на 2-6 месяцев.
  • Сушит кожу: не все пенки сушат кожу. Есть продукты для разных типов кожи, включая сухую, с увлажняющими компонентами.
  • Пересушивает кожу: пенки рекомендуются как альтернатива мылу, имея pH, близкий к коже. Для сухой кожи добавляют увлажняющие ингредиенты.
  • Плохо очищает макияж: для плотного макияжа может потребоваться двойное очищение. Гидрофильное масло и пенка — отличное сочетание.
  • Для чувствительной кожи: деликатные пенки подходят для чувствительной кожи, если в составе мягкие очищающие вещества.
  • Вред от ПАВов: мягкие ПАВы не вредят коже, важно подбирать пенки под свой тип кожи.
  • Натуральный состав: многие пенки содержат натуральные компоненты и растительные экстракты.
  • Гипоаллергенность: pH пенок близок к pH кожи, они деликатно очищают и предотвращают раздражения.
  • Этап очищения: пенка может использоваться самостоятельно или в комплексе, особенно при сложном макияже.
  • Использование с приборами: пенка идеально подходит для использования с очищающими приборами, обеспечивая глубокое очищение.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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