Привычки, которые портят ваши ноги

Как сохранить красоту ног: избегайте этих привычек

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые ноги — результат не только регулярных тренировок и правильного ухода, но и отказа от вредных привычек. Нельзя использовать старые бритвы: заменяйте их после 5-7 раз и применяйте специальные пенки для бритья.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

Сидячий образ жизни ухудшает кровообращение и провоцирует варикоз, поэтому делайте перерывы на зарядку. Отшелушивание и увлажнение ног необходимы для поддержания их здоровья и красоты.

Поза "нога на ногу" ухудшает кровообращение и приводит к варикозу. Обрабатывайте порезы и укусы, чтобы избежать шрамов. Соблюдение этих правил поможет сохранить красоту ног на долгие годы.