Красивые ноги — результат не только регулярных тренировок и правильного ухода, но и отказа от вредных привычек. Нельзя использовать старые бритвы: заменяйте их после 5-7 раз и применяйте специальные пенки для бритья.
Сидячий образ жизни ухудшает кровообращение и провоцирует варикоз, поэтому делайте перерывы на зарядку. Отшелушивание и увлажнение ног необходимы для поддержания их здоровья и красоты.
Поза "нога на ногу" ухудшает кровообращение и приводит к варикозу. Обрабатывайте порезы и укусы, чтобы избежать шрамов. Соблюдение этих правил поможет сохранить красоту ног на долгие годы.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.