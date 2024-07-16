Не дайте волосам выпадать: эти средства работают

Эффективные средства против выпадения волос

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Человек ежедневно теряет около 100 волос, но это количество может увеличиться из-за сезонных изменений, дефицита витаминов или стресса. Для борьбы с выпадением волос трихологи рекомендуют комплексный подход, включающий как внутреннюю поддержку организма, так и наружный уход.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Есть эффективные средства в различных форматах, которые помогут остановить выпадение волос, сделают их гуще и крепче. В их составе необходимо искать аминексил, стемоксидин и другие стимуляторы роста, подтвержденные клиническими исследованиями.

Маски могут содержать разогревающие компоненты, такие как красный перец и перечная мята, а также укрепляющие ингредиенты — биотин и омега-кислоты, которые питают волосяные луковицы.