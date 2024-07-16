Как сохранить молодость кожи с коллагеном

Главный технолог Рязанова: как замедлить потерю коллагена и поддерживать кожу молодой

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главный технолог лаборатории современной косметики, Галина Рязанова, объяснила важность коллагена для кожи, его виды, способы замедления потери и восполнения через косметические средства.

Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05, CC BY-SA 4.0

Коллаген — основа соединительной ткани, обеспечивающая эластичность и упругость кожи, особенно в дермальном слое. После 25 лет его производство уменьшается на 1,5% ежегодно, а после 40 лет этот процесс ускоряется. Коллаген важен для сохранения "треугольника красоты" и водно-липидного баланса кожи.

Существуют различные виды коллагена в косметике: Collagen (Native Collagen), Soluble Collagen, Atellocollagen (Soluble Marine Collagen), Hydrolyzed Collagen.

Они обладают различными свойствами, от удержания воды до стимуляции обновления клеток. Важно знать, что "растительный коллаген" — это миф, но растительные белки из пшеницы и водорослей могут быть полезными.

Средства с коллагеном включают антивозрастные кремы, сыворотки, маски и другие продукты для увлажнения и лифтинга кожи. Они помогают моментально подтянуть кожу и обеспечить длительное увлажнение.

Однако, существуют противопоказания, такие как индивидуальная непереносимость и обострение кожных заболеваний.