5 секретных рецептов с оливковым маслом для идеальной кожи и волос

Как использовать оливковое масло для ухода за кожей и волосами

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Оливковое масло является ценным продуктом для ухода за кожей и волосами благодаря содержанию антиоксидантов, сквалена, олеиновой кислоты и витаминов A, D, E, K.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Оно увлажняет кожу, защищает от вредного воздействия окружающей среды, питает и улучшает цвет лица. Противовоспалительные свойства масла успокаивают раздраженную и чувствительную кожу. Эксперты итальянского производителя предлагают использовать оливковое масло для создания домашних косметических средств.

Например, увлажняющая маска для лица с авокадо питает и восстанавливает сухую кожу, маска для ресниц с петрушкой способствует их росту и блеску, а маска для волос с медом и желтком делает их блестящими и крепкими.

Скраб с оливковым маслом и тростниковым сахаром эффективно очищает кожу, а маска для ног питает огрубевшую кожу стоп. Регулярное применение этих средств помогает поддерживать кожу и волосы в отличном состоянии.