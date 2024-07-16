Ваш макияж может прибавить вам десяток лет: как избежать макияжа, который старит

Правильный макияж: как не выглядеть старше своих лет

Макияж может как подчеркнуть вашу молодость, так и добавить несколько лишних лет, даже если вы используете качественную косметику. Узнайте, какие ошибки в макияже следует избегать, чтобы не выглядеть старше.

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Во-первых, избегайте слишком четких и тонких бровей: чрезмерная графичность и темные оттенки добавляют возраст. Вместо жестких карандашей используйте тени для бровей.

Во-вторых, плотная тональная основа не подходит для дневного макияжа, так как она подчеркивает несовершенства кожи. Для маскировки используйте корректор и консилер.

В-третьих, светлая помада теплых оттенков может придать лицу болезненный вид и подчеркнуть желтизну зубов. Выбирайте оттенки, максимально близкие к вашему натуральному цвету губ для естественного образа.