Ваш макияж может прибавить вам десяток лет: как избежать макияжа, который старит

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Правильный макияж: как не выглядеть старше своих лет

Моя семья » Красота и стиль

Макияж может как подчеркнуть вашу молодость, так и добавить несколько лишних лет, даже если вы используете качественную косметику. Узнайте, какие ошибки в макияже следует избегать, чтобы не выглядеть старше.

Правильный макияж: как не выглядеть старше своих лет
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Во-первых, избегайте слишком четких и тонких бровей: чрезмерная графичность и темные оттенки добавляют возраст. Вместо жестких карандашей используйте тени для бровей.

Во-вторых, плотная тональная основа не подходит для дневного макияжа, так как она подчеркивает несовершенства кожи. Для маскировки используйте корректор и консилер.

В-третьих, светлая помада теплых оттенков может придать лицу болезненный вид и подчеркнуть желтизну зубов. Выбирайте оттенки, максимально близкие к вашему натуральному цвету губ для естественного образа.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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