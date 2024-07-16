Как вазелин изменит и упростит вашу бьюти-рутину

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Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Вазелин — многозадачное увлажняющее средство, использующееся с 1865 года. Его применяют для увлажнения кожи, поддержания аромата духов, укрощения пушистых волос, ухода за ногтями и кутикулами, удаления пятен и заживления сухих участков кожи.

Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только
Фото: Wikipedia by stux, PDM

Например, нанесение вазелина на точки пульса помогает дольше сохранять аромат духов. Он также помогает управлять пушистыми волосами и укрощать непослушные брови.

Вазелин можно использовать для удаления пятен макияжа с одежды, а также для предотвращения попадания лака на кожу во время маникюра. Он эффективен для заживления потрескавшихся локтей, пяток и губ.

Для наилучшего эффекта его рекомендуется использовать вместе с увлажняющим кремом, так как сам по себе вазелин не увлажняет кожу, а запечатывает уже имеющуюся влагу.

Вазелин также служит кондиционером для ресниц и помогает в нанесении автозагара, предотвращая появление пятен и разводов. Его можно смешивать с сахаром или солью для создания скрабов, а также использовать для сохранения остроты лезвий бритв.

Метод "слизинг", при котором вазелин наносится поверх кожи для запечатывания влаги, подходит для большинства типов кожи, кроме жирной.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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