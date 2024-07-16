Почему ваши прыщи не исчезают несмотря на все усилия

Как неправильный уход усугубляет акне и угри

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Многие из нас сталкиваются с проблемами кожи, несмотря на добросовестное лечение. Дерматологи предупреждают, что некоторые привычки могут усугубить ситуацию.

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Если часто менять средства для ухода за проблемной кожей, можно вызвать сухость и раздражение, что лишь усилит акне. Видимые результаты появляются только через 5-6 недель. Точечное нанесение средств неэффективно — необходимо равномерное нанесение утром и вечером.

Излишняя сухость кожи также приводит к новым высыпаниям, поэтому важно использовать увлажняющий крем и избегать вяжущих средств и спирта. Важно выбирать косметику с пометкой "не закупоривает поры" и ориентироваться на отзывы покупателей и дерматологов.

Выдавливание прыщей лишь усиливает воспаление и может привести к образованию рубцов. Правильное питание играет ключевую роль: чрезмерное потребление жирного и сладкого может ухудшить состояние кожи.

Ведение дневника питания и очищение организма поможет восстановить микрофлору кишечника, что положительно скажется на состоянии кожи.