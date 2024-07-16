Почему косметологи рекомендуют алоэ вера при борьбе с кожными заболеваниями

Косметолог Дурова рассказала о необходимости использовать алоэ вера для кожи

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Алоэ вера, часто растущее в наших домах, не только помогает при мелких ранах и ожогах, но и обладает множеством других полезных свойств для кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

В его суккулентных листьях содержится до 2002 различных активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, энзимы и аминокислоты, что делает его незаменимым в уходе за кожей. Косметолог Арина Дурова отмечает, что алоэ вера:

помогает избавиться от темных пятен благодаря соединению алоэзин,

увлажняет кожу,

восстанавливает кожу головы,

способствует здоровому старению кожи,

борется с акне,

успокаивает кожные заболевания, такие как псориаз и экзема.

Водянистый гель алоэ глубоко увлажняет кожу, удерживает влагу, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, а также обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, защищая от инфекций.