Почему косметологи рекомендуют алоэ вера при борьбе с кожными заболеваниями

Алоэ вера, часто растущее в наших домах, не только помогает при мелких ранах и ожогах, но и обладает множеством других полезных свойств для кожи.
В его суккулентных листьях содержится до 2002 различных активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, энзимы и аминокислоты, что делает его незаменимым в уходе за кожей. Косметолог Арина Дурова отмечает, что алоэ вера:
Водянистый гель алоэ глубоко увлажняет кожу, удерживает влагу, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и коллагена, а также обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, защищая от инфекций.
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