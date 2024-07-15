Первые морщины в 25: что делать, чтобы оставаться молодой

Старение — естественный процесс, но его скорость варьируется у разных людей. Врач-косметолог Елена Анойко объяснила, что основным фактором является генетика: тип кожи, строение костей и активность мимики передаются от родителей.
Преждевременное старение также ускоряют ультрафиолет, который разрушает коллаген и эластин, и HEV-излучение от гаджетов, вызывающее "текстовую" шею и "морщины напряжения". Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, способствуют появлению морщин и отеков.
Хронический недосып также негативно сказывается на коже: мелатонин, природный антиоксидант, помогает бороться с окислением, а его недостаток ведет к появлению морщин. Анойко советует использовать кремы с SPF и следить за здоровым образом жизни.
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