Первые морщины в 25: что делать, чтобы оставаться молодой

Врач-косметолог Анойко: как генетика и привычки влияют на появление морщин

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Старение — естественный процесс, но его скорость варьируется у разных людей. Врач-косметолог Елена Анойко объяснила, что основным фактором является генетика: тип кожи, строение костей и активность мимики передаются от родителей.

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Преждевременное старение также ускоряют ультрафиолет, который разрушает коллаген и эластин, и HEV-излучение от гаджетов, вызывающее "текстовую" шею и "морщины напряжения". Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, способствуют появлению морщин и отеков.

Хронический недосып также негативно сказывается на коже: мелатонин, природный антиоксидант, помогает бороться с окислением, а его недостаток ведет к появлению морщин. Анойко советует использовать кремы с SPF и следить за здоровым образом жизни.