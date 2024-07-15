Завивка для коротких волос: как не допустить ошибок и получить идеальные локоны

Стилист Кабидес рассказала секреты укладки коротких волос

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины считают завивку коротких волос сложной задачей, так как результаты часто не соответствуют ожиданиям. Однако стилист Паола Кабидес знает, как добиться идеальной укладки волос длиной до плеч и короче.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Для этого вам понадобятся лак для волос средней фиксации, текстурирующий спрей и щипцы для завивки диаметром 2,5 см. Начните с легкого нанесения лака, затем разделите волосы на три горизонтальные части.

Завивайте волосы от лица, начиная с нижней части, оставляя среднюю часть незавитой для избежания излишнего объема. Для расслабленных локонов слегка расчешите их пальцами перед фиксацией лаком.

Завершите укладку, добавив объем текстурирующим спреем у корней. Завивая только видимые пряди, можно избежать эффекта треугольника и достичь аккуратной укладки.

Для каскадных стрижек важно правильно разделять волосы по длине. Бигуди могут быть непредсказуемыми, поэтому рекомендуется использовать щипцы для более надежного результата.