Завивка для коротких волос: как не допустить ошибок и получить идеальные локоны

Многие женщины считают завивку коротких волос сложной задачей, так как результаты часто не соответствуют ожиданиям. Однако стилист Паола Кабидес знает, как добиться идеальной укладки волос длиной до плеч и короче.
Для этого вам понадобятся лак для волос средней фиксации, текстурирующий спрей и щипцы для завивки диаметром 2,5 см. Начните с легкого нанесения лака, затем разделите волосы на три горизонтальные части.
Завивайте волосы от лица, начиная с нижней части, оставляя среднюю часть незавитой для избежания излишнего объема. Для расслабленных локонов слегка расчешите их пальцами перед фиксацией лаком.
Завершите укладку, добавив объем текстурирующим спреем у корней. Завивая только видимые пряди, можно избежать эффекта треугольника и достичь аккуратной укладки.
Для каскадных стрижек важно правильно разделять волосы по длине. Бигуди могут быть непредсказуемыми, поэтому рекомендуется использовать щипцы для более надежного результата.
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