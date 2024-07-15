Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
Правительство РФ выделило более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС
Лазерная эпиляция: преимущества и важные советы перед процедурой

Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция, несмотря на первоначально болезненное звучание, является эффективным и относительно безопасным методом удаления нежелательных волос. Доктор Дарон Секеран объяснил, что лазерный луч преобразуется в тепло, повреждая фолликул и луковицу волоса.

Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Больнее всего процедура ощущается на деликатных участках, но современные лазеры оснащены охлаждающими механизмами, уменьшающими дискомфорт. Первые результаты видны через 2-3 недели, и полный курс может занять от 8 до 12 сеансов.

Важно регулярно посещать клинику, чтобы воздействовать на все стадии роста волос. Лазерная эпиляция требует подготовки: волосы должны быть короткими, и запрещено их выщипывать или осветлять между сеансами.

Процедура быстрая и занимает от 15 до 30 минут в зависимости от области обработки. После эпиляции необходимо избегать солнца, спорта, саун и горячих ванн, а также использовать солнцезащитные кремы.

Лазеры более эффективны на бледной коже. Также стоит временно отказаться от скрабов, кремов с гликолевой кислотой и ретинолом, химических пилингов и автобронзантов. Современные аппараты обеспечивают эффективное удаление волос с минимальной болью и рисками.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Последние материалы
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
Правительство РФ выделило более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников