Лазерная эпиляция: преимущества и важные советы перед процедурой

Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция, несмотря на первоначально болезненное звучание, является эффективным и относительно безопасным методом удаления нежелательных волос. Доктор Дарон Секеран объяснил, что лазерный луч преобразуется в тепло, повреждая фолликул и луковицу волоса.

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Больнее всего процедура ощущается на деликатных участках, но современные лазеры оснащены охлаждающими механизмами, уменьшающими дискомфорт. Первые результаты видны через 2-3 недели, и полный курс может занять от 8 до 12 сеансов.

Важно регулярно посещать клинику, чтобы воздействовать на все стадии роста волос. Лазерная эпиляция требует подготовки: волосы должны быть короткими, и запрещено их выщипывать или осветлять между сеансами.

Процедура быстрая и занимает от 15 до 30 минут в зависимости от области обработки. После эпиляции необходимо избегать солнца, спорта, саун и горячих ванн, а также использовать солнцезащитные кремы.

Лазеры более эффективны на бледной коже. Также стоит временно отказаться от скрабов, кремов с гликолевой кислотой и ретинолом, химических пилингов и автобронзантов. Современные аппараты обеспечивают эффективное удаление волос с минимальной болью и рисками.