Как увеличить срок ношения наращённых волос

Лучшие техники наращивания волос: как продлить срок ношения

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Самые популярные техники наращивания волос: ленточная, голливудская на косички и капсульная (итальянская технология на кератиновых капсулах). Эти технологии считаются лучшими на российском рынке, который славится высоким качеством услуг.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов, CC BY-SA 4.0

Ленточное наращивание носится от одного до полутора месяцев. После этого периода рекомендуется делать коррекцию, так как ленты начинают перекручиваться вокруг себя при отрастании, что становится заметно.

Голливудское наращивание держится столько же — месяц-полтора, а в некоторых случаях до двух месяцев, в зависимости от качества процедуры и аккуратности клиента.

Капсульная технология имеет срок носки, зависящий от густоты и плотности волос клиента. Чем гуще и плотнее волосы, тем дольше можно обходиться без коррекции, достигая нескольких месяцев.

Для тонких, обесцвеченных волос коррекцию рекомендуется делать раз в полтора-два месяца, чтобы сохранить их здоровье и красоту. На долговечность наращивания также влияет соблюдение клиентом рекомендаций мастера.

Если все указания выполняются аккуратно, наращенные волосы прослужат дольше, оставаясь при этом здоровыми и красивыми.