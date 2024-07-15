Экспресс-методы маскировки шелушений на лице

Шелушения на коже могут возникать в любое время года, особенно если кожа обезвожена. Эксперты советуют, как быстро справиться с этой проблемой перед важными событиями.
Косметолог Динара Махтумкулиева рекомендует увлажняющие тональные основы и правильную подготовку кожи к макияжу. Визажист Яна Левенцева делится этапами подготовки:
Важный бьюти-хак — нанесение тонального крема влажным спонжем для ровного покрытия. Следует избегать средств с тальком и спиртом, выбирая продукты с увлажняющими компонентами.
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.