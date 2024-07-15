Экспресс-методы маскировки шелушений на лице

Визажист Левенцева: как подготовить кожу с шелушениями к макияжу

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шелушения на коже могут возникать в любое время года, особенно если кожа обезвожена. Эксперты советуют, как быстро справиться с этой проблемой перед важными событиями.

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Косметолог Динара Махтумкулиева рекомендует увлажняющие тональные основы и правильную подготовку кожи к макияжу. Визажист Яна Левенцева делится этапами подготовки:

отшелушивание мягким скрабом,

ночное увлажнение,

утренняя сыворотка,

нанесение праймера и кремовых тональных средств.

Важный бьюти-хак — нанесение тонального крема влажным спонжем для ровного покрытия. Следует избегать средств с тальком и спиртом, выбирая продукты с увлажняющими компонентами.