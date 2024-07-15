Как избавиться от носогубных складок без пластики и ботокса

Как сделать носогубные складки менее заметными без инъекций

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом носогубные складки становятся более заметными, что часто выдает возраст их обладательницы. Избежать естественного старения невозможно, но приостановить этот процесс реально без пластических операций и инъекций.

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Проявление возрастных изменений зависит от типа старения. Для мелкоморщинистого типа характерны заломы, для мускульного и усталого типов — более резкие черты лица и выраженные морщины, а для деформационного — увеличение подкожно-жировой клетчатки и нависание кожи.

Способы уменьшения носогубных складок включают:

Исправление прикуса с помощью ортодонтического лечения.

Массаж лица, выполненный профессионалом.

Увлажняющие и антивозрастные маски.

Деликатный домашний уход без механических воздействий.

Аппаратные методики, такие как RF-лифтинг и ультразвуковой SMAS-лифтинг, стимулирующие выработку коллагена и эластина.