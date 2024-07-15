Как избавиться от носогубных складок без пластики и ботокса

С возрастом носогубные складки становятся более заметными, что часто выдает возраст их обладательницы. Избежать естественного старения невозможно, но приостановить этот процесс реально без пластических операций и инъекций.
Проявление возрастных изменений зависит от типа старения. Для мелкоморщинистого типа характерны заломы, для мускульного и усталого типов — более резкие черты лица и выраженные морщины, а для деформационного — увеличение подкожно-жировой клетчатки и нависание кожи.
Способы уменьшения носогубных складок включают:
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