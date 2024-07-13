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Будете выглядеть безвкусно: эти цвета не стоит сочетать в одежде

Названы неудачные сочетания цветов в одежде

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Есть цвета в одежде, которые ни в коем случае не стоит сочетать, иначе вы будете выглядеть безвкусно.

Названы неудачные сочетания цветов в одежде
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Итак, на самом деле чёрный цвет не является универсальным. Чтобы он выглядел хорошо, важно комбинировать его с ярким оттенком, который будет привлекать к себе много внимания. Нежные оттенки на фоне чёрного будут смотреться блёкло. Поэтому от них лучше отказаться.

Ещё не стоит комбинировать сразу несколько кислотных оттенков. С неоновыми цветам хорошо смотрятся вещи спокойных расцветок. Также яркие цвета плохо смотрятся с принтами, например, цветочным.

Безвкусно выглядит сочетание коричневого и серого цветов, оно придаст вашему образу небрежности. Если вы любите белый цвет, то весь образ должен быть одного оттенка, то есть монохромным, например, полностью молочного или белоснежного оттенка.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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