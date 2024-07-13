Будете выглядеть безвкусно: эти цвета не стоит сочетать в одежде

Названы неудачные сочетания цветов в одежде

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Есть цвета в одежде, которые ни в коем случае не стоит сочетать, иначе вы будете выглядеть безвкусно.

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Итак, на самом деле чёрный цвет не является универсальным. Чтобы он выглядел хорошо, важно комбинировать его с ярким оттенком, который будет привлекать к себе много внимания. Нежные оттенки на фоне чёрного будут смотреться блёкло. Поэтому от них лучше отказаться.

Ещё не стоит комбинировать сразу несколько кислотных оттенков. С неоновыми цветам хорошо смотрятся вещи спокойных расцветок. Также яркие цвета плохо смотрятся с принтами, например, цветочным.

Безвкусно выглядит сочетание коричневого и серого цветов, оно придаст вашему образу небрежности. Если вы любите белый цвет, то весь образ должен быть одного оттенка, то есть монохромным, например, полностью молочного или белоснежного оттенка.