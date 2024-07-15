Ваша генетика не мешает вам иметь длинные ногти: как удлинить ногти

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Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Не все девушки могут похвастаться идеальной формой ногтей, однако многие не теряют надежды отрастить длинные ногти. Это непростая задача, но существует множество профессиональных хитростей, которые могут помочь сделать ногти визуально длиннее и крепче без радикальных вмешательств.

Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче
Фото: Freepik is licensed under Free license

Врач-косметолог Елена Секирина поделилась основными из них. Здоровье ногтей зависит от генетики и образа жизни.

Основные факторы, ухудшающие состояние ногтей, включают:

  • неправильное питание,
  • недостаток ухода,
  • использование агрессивных средств,
  • неправильная косметика,
  • курение.

Чтобы улучшить внешний вид ногтей, рекомендуется укрепление перед нанесением дизайна, выбор правильной формы, использование нюдовых и пастельных оттенков, французский и лунный маникюр, темные оттенки и вертикальные дизайны. Эти методы помогут сделать ногти визуально длиннее и красивее.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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