Ваша генетика не мешает вам иметь длинные ногти: как удлинить ногти

Не все девушки могут похвастаться идеальной формой ногтей, однако многие не теряют надежды отрастить длинные ногти. Это непростая задача, но существует множество профессиональных хитростей, которые могут помочь сделать ногти визуально длиннее и крепче без радикальных вмешательств.
Врач-косметолог Елена Секирина поделилась основными из них. Здоровье ногтей зависит от генетики и образа жизни.
Основные факторы, ухудшающие состояние ногтей, включают:
Чтобы улучшить внешний вид ногтей, рекомендуется укрепление перед нанесением дизайна, выбор правильной формы, использование нюдовых и пастельных оттенков, французский и лунный маникюр, темные оттенки и вертикальные дизайны. Эти методы помогут сделать ногти визуально длиннее и красивее.
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