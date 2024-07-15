Как начать день с бодрости: топ-3 упражнения, которые вы обязаны попробовать сделать

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Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения

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Утренняя физическая активность оказывает комплексное воздействие на организм. Во-первых, упражнения пробуждают мышцы и снимают скованность после сна. Во-вторых, небольшие нагрузки стимулируют сердечно-сосудистую систему, наполняя тело энергией.

Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, CC BY-SA 4.0

В-третьих, зарядка активирует центральную нервную систему, обмен веществ и работу органов пищеварения. Регулярные упражнения поддерживают физическую форму, нормализуют вес, укрепляют позвоночник и суставы, повышают выносливость и эмоциональный фон за счет эндорфинов.

Зарядка готовит организм к продуктивной деятельности, поэтому ее интенсивность должна быть невысокой. Три рекомендуемых упражнения:

  • боковой выпад с наклоном,
  • планка,
  • вращение в наклоне.

Они могут выполняться как легкая разминка или утренняя тренировка в комфортном темпе

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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