Как начать день с бодрости: топ-3 упражнения, которые вы обязаны попробовать сделать

Как утренняя зарядка помогает организму: три ключевых упражнения

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утренняя физическая активность оказывает комплексное воздействие на организм. Во-первых, упражнения пробуждают мышцы и снимают скованность после сна. Во-вторых, небольшие нагрузки стимулируют сердечно-сосудистую систему, наполняя тело энергией.

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В-третьих, зарядка активирует центральную нервную систему, обмен веществ и работу органов пищеварения. Регулярные упражнения поддерживают физическую форму, нормализуют вес, укрепляют позвоночник и суставы, повышают выносливость и эмоциональный фон за счет эндорфинов.

Зарядка готовит организм к продуктивной деятельности, поэтому ее интенсивность должна быть невысокой. Три рекомендуемых упражнения:

боковой выпад с наклоном,

планка,

вращение в наклоне.

Они могут выполняться как легкая разминка или утренняя тренировка в комфортном темпе