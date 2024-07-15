Что вызывает выпадение волос: советы трихолога

Советы трихолога Праудман: как предотвратить выпадение волос

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Выпадение волос — глобальная проблема, затрагивающая 70% мужчин старше 70 лет и 50% женщин старше 50. Трихолог Ева Праудман делится своими советами по предотвращению выпадения волос, акцентируя внимание на правильном уходе.

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Она рекомендует использовать качественные шампуни и кондиционеры, мыть голову через день и применять термозащитные средства при укладке. Праудман советует не расчесывать мокрые волосы и использовать широкий гребень.

Также важно использовать пилинг или скраб для кожи головы для отшелушивания омертвевших клеток. Сбалансированная диета, богатая белком, достаточное потребление воды, здоровый сон и регулярные физические упражнения также положительно влияют на здоровье волос.

Важными являются витамины D и B12: витамин D поддерживает здоровье волос и участвует в создании новых фолликулов, а витамин B12 необходим для их активного роста. Использование разогревающих масок требует осторожности, чтобы избежать ожогов и усиления выпадения.