Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные методы для роста длинных и густых ресниц
В столице Урала будут судить сотрудницу опеки за подлог
Дима Билан признался, что не будет жениться
Эффективный метод, как предотвратить появление мозолей
Химик Орлов признал безопасными большинство моющих средств для домашнего применения
"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"
Врач Скворцова: изменение цвета или формы родинки - сигнал для её удаления
К 2025 году Россия может лишиться производства светодиодов
60% доставляемой готовой еды оказалось непригодно для употребления
Признаки того, что ваша косметика испортилась, и как это предотвратить

Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Ваша любимая косметика потеряла блеск, а крем начал вызывать зуд. Возможно, их пора выбросить. Многие женщины хранят косметику намного дольше срока годности, а кто-то никогда не моет кисти для макияжа.

Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Такое отношение может привести к ухудшению качества продуктов и даже вызвать раздражение кожи. Александра Янсонс, основатель бренда Oilixia, советует обращать внимание на символы на упаковке, указывающие срок годности после вскрытия.

Для поддержания свежести косметики рекомендуется отмечать дату открытия продукта, использовать лопаточки, а не пальцы, и немедленно выбрасывать средство при изменении цвета, запаха или при ощущении жжения на коже.

Жидкие тональные основы и консилеры должны заменяться через год, пудры — через два, тушь для ресниц — каждые 3-6 месяцев, подводка для глаз — каждые 3-4 месяца, а помада и блеск для губ могут использоваться до двух лет.

Кисти для макияжа при правильном уходе служат до 7 лет, но их следует мыть регулярно. Следуя этим советам, можно сохранить кожу здоровой и избежать проблем с использованием просроченной косметики.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
"Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Последние материалы
"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"
Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения
Политолог Оленченко: Орбан нам полезен, но у России есть свой план
К 2025 году Россия может лишиться производства светодиодов
60% доставляемой готовой еды оказалось непригодно для употребления
Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X
Врач Юлия Чехонина: в жару лучше избегать кофе, сладких соков и энергетиков
Волочкова обвинила Джигурду в использовании её для пиара и подставах
Россиянам назвали три страны, которые могут стать альтернативой подорожавшей Турции
"Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников