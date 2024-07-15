Признаки того, что ваша косметика испортилась, и как это предотвратить

Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ваша любимая косметика потеряла блеск, а крем начал вызывать зуд. Возможно, их пора выбросить. Многие женщины хранят косметику намного дольше срока годности, а кто-то никогда не моет кисти для макияжа.

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Такое отношение может привести к ухудшению качества продуктов и даже вызвать раздражение кожи. Александра Янсонс, основатель бренда Oilixia, советует обращать внимание на символы на упаковке, указывающие срок годности после вскрытия.

Для поддержания свежести косметики рекомендуется отмечать дату открытия продукта, использовать лопаточки, а не пальцы, и немедленно выбрасывать средство при изменении цвета, запаха или при ощущении жжения на коже.

Жидкие тональные основы и консилеры должны заменяться через год, пудры — через два, тушь для ресниц — каждые 3-6 месяцев, подводка для глаз — каждые 3-4 месяца, а помада и блеск для губ могут использоваться до двух лет.

Кисти для макияжа при правильном уходе служат до 7 лет, но их следует мыть регулярно. Следуя этим советам, можно сохранить кожу здоровой и избежать проблем с использованием просроченной косметики.