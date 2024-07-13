Названы 2 вредные привычки после мытья волосы: больше так не делайте

Женщины могут совершать после мытья волос два вредных действия, которые очень портят состояние волос, вызывают ломкость и сечение.
Первая привычка заключается в том, что женщины любят ходить по дому с тюрбаном из полотенца на голове. Завернуть волосы в полотенце можно, чтобы влага впиталась, но носить тюрбан можно не больше 5 минут.
Если носить полотенце на голове дольше, то получится парниковый эффект, из-за которого активизируется работа сальных желез. В итоге волосы быстрее будут пачкаться, вам придётся их чаще мыть. Ещё полотенце вытянет больше влаги из волос, что приведёт их к сухости.
Вторая вредная привычка: ложиться спать с влажными волосами. Это приводит волосы к повышенной травматизации. Кроме того, подушка впитывает лишнюю влагу, что может привести к росту бактерий и пылевых клещей. Всё это может привести к себорейному дерматиту, зуду, аллергическим реакциям.
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