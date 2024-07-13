Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безупречная кожа: способы ухода и поддержания молодости
Почему кошки боятся огурцов: причины странного поведения
Готовим ириски в домашних условиях — понадобится 4 ингредиента
"Ингосстрах" выплатит страховки пострадавшим при аварии с трамваями в Златоусте
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
Новые штрафы за борщевик введены
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Названы 2 вредные привычки после мытья волосы: больше так не делайте

После мытья волос держать полотенце на голове можно 5 минут

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Женщины могут совершать после мытья волос два вредных действия, которые очень портят состояние волос, вызывают ломкость и сечение.

После мытья волос держать полотенце на голове можно 5 минут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первая привычка заключается в том, что женщины любят ходить по дому с тюрбаном из полотенца на голове. Завернуть волосы в полотенце можно, чтобы влага впиталась, но носить тюрбан можно не больше 5 минут.

Если носить полотенце на голове дольше, то получится парниковый эффект, из-за которого активизируется работа сальных желез. В итоге волосы быстрее будут пачкаться, вам придётся их чаще мыть. Ещё полотенце вытянет больше влаги из волос, что приведёт их к сухости.

Вторая вредная привычка: ложиться спать с влажными волосами. Это приводит волосы к повышенной травматизации. Кроме того, подушка впитывает лишнюю влагу, что может привести к росту бактерий и пылевых клещей. Всё это может привести к себорейному дерматиту, зуду, аллергическим реакциям.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
Мультфильм "Головоломка 2" заработал более 1,275 миллиарда долларов
В Китае заявили о зависти финнов из-за российской древесины
Новые штрафы за борщевик введены
Крым теряет популярность среди туристов
Новые требования к тормозным системам: что нужно знать водителям
Володин: США потеряли экономическое лидерство
Эксперты ответили, как похудеть за месяц
Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино
Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности
Учёные предупреждают о резком росте числа людей с близорукостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников