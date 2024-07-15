Почему ваш душ может быть причиной дерматита: правильный уход за кожей во время душа

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Как правильно принимать душ для красоты кожи

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Уход за собой стал культовым, но многие заблуждаются, считая длительные душевые процедуры полезными для кожи. На самом деле, долгий душ сушит кожу и вызывает дерматит. Чтобы сохранить здоровье кожи, важно соблюдать несколько правил при приеме душа.

Как правильно принимать душ для красоты кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Во-первых, не стоит принимать душ слишком часто, особенно если ваша активность невысока. Оптимально — пару раз в неделю для малоподвижных людей и раз в день для активных.

Продолжительность душа не должна превышать 20 минут в день, а если вы моетесь несколько раз — ограничьтесь пятью минутами на каждый прием.

Горячая вода также вредна — она разрушает натуральные масла на коже, вызывая сухость, зуд и сердцебиение. Предпочтительнее теплая или прохладная вода.

Мойте волосы только у корней, а не по всей длине, чтобы избежать пересушивания. Частое мытье головы предотвращает жирность и перхоть, но достаточно промывать только корни.

Для эффективного очищения сосредоточьтесь на наиболее загрязненных участках тела и используйте гели для душа вместо мыла, чтобы избежать сухости кожи. Намыливайте голову и тело последовательно, и брейтесь в конце душа, чтобы избежать вросших волос.

После душа не вытирайтесь, а "прихлопывайте" полотенцем, особенно в скрытых местах, чтобы предотвратить зуд и покраснения. Увлажнение кожи — ключ к ее здоровью, наносите крем в первые три минуты после душа и делайте это дважды в день.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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