Как избавиться от морщин на лбу без дорогостоящих процедур

Врач-косметолог Ильина: как уменьшить морщины на лбу

Морщины на лбу могут появляться не только из-за возраста, но и из-за чрезмерной мимики. Врач-косметолог Яна Ильина предлагает несколько способов борьбы с этой проблемой. Мышцы лица сокращаются и тянут кожу, что делает морщины более заметными.

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Для уменьшения мимических морщин рекомендуется отслеживать ситуации, при которых задействованы мышцы лба, стараться не хмуриться, делать расслабляющий массаж лица и применять инъекции ботулотоксина типа А.

Массаж лица помогает снять спазм мышц и предотвратить образование новых морщин, а ботулотоксин блокирует нервные импульсы, что временно расслабляет мышцы. Контроль над мимикой и регулярный уход за кожей помогут оставаться привлекательными и минимизировать появление морщин.