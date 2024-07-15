Эти простые советы помогут избавиться от темных кругов под глазами

Кожа вокруг глаз особенно тонкая и чувствительная, поэтому именно здесь появляются первые признаки усталости, морщины, отеки и темные круги. Помимо внешних проявлений, глаза могут сигнализировать о внутренних проблемах со здоровьем.
Синюшные круги часто связаны с генетическими особенностями и видимыми капиллярами, красные круги — с недостатком сна, желтые — с проблемами печени и курением, а обезвоживание и дефицит железа также приводят к темным кругам.
Эндокринные, почечные и сердечно-сосудистые заболевания вызывают застой крови и отечность. В домашних условиях помогут массаж льдом, патчи и осветляющие кремы с кофеином и витамином С.
Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация, способны улучшить состояние кожи, а аппаратные методики осветляют ее.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.