Эти простые советы помогут избавиться от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами: всё о причинах и методах устранения

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз особенно тонкая и чувствительная, поэтому именно здесь появляются первые признаки усталости, морщины, отеки и темные круги. Помимо внешних проявлений, глаза могут сигнализировать о внутренних проблемах со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Синюшные круги часто связаны с генетическими особенностями и видимыми капиллярами, красные круги — с недостатком сна, желтые — с проблемами печени и курением, а обезвоживание и дефицит железа также приводят к темным кругам.

Эндокринные, почечные и сердечно-сосудистые заболевания вызывают застой крови и отечность. В домашних условиях помогут массаж льдом, патчи и осветляющие кремы с кофеином и витамином С.

Профессиональные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация, способны улучшить состояние кожи, а аппаратные методики осветляют ее.