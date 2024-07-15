Простые способы сделать кудри без плойки и бигудей

Три простых способа завивки волос без плойки

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Главный секрет эстетичной укладки заключается в работе со свежевымытым волосом. Для начала, правильно подготовьте волосы к завивке: наносите шампунь только на кожу головы, массируя ее.

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Повторите процедуру, затем нанесите кондиционер, избегая корней. Оставьте на три минуты, прочешите волосы и тщательно смойте. Не держите волосы в полотенце более 15 минут. Обязательно используйте термозащиту и несмываемый уход.

Чтобы создать кудри без плойки, можно использовать три простых способа:

Первый: разделите волосы зигзагообразным пробором и завяжите два высоких пучка на 15 минут.

Второй: заплетите четыре тугие косы и оставьте на 20-30 минут.

Третий: закрутите слегка влажные волосы в жгуты и дайте им высохнуть.

В каждом способе можно использовать масло или спрей с морской солью для фиксации и создания текстуры. Эти методы помогут вам получить эффектные кудри без использования плойки или бигудей, сохранив здоровье волос.