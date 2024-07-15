Простые способы сделать кудри без плойки и бигудей

Главный секрет эстетичной укладки заключается в работе со свежевымытым волосом. Для начала, правильно подготовьте волосы к завивке: наносите шампунь только на кожу головы, массируя ее.
Повторите процедуру, затем нанесите кондиционер, избегая корней. Оставьте на три минуты, прочешите волосы и тщательно смойте. Не держите волосы в полотенце более 15 минут. Обязательно используйте термозащиту и несмываемый уход.
Чтобы создать кудри без плойки, можно использовать три простых способа:
В каждом способе можно использовать масло или спрей с морской солью для фиксации и создания текстуры. Эти методы помогут вам получить эффектные кудри без использования плойки или бигудей, сохранив здоровье волос.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.