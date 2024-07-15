Косметические уловки: что нам действительно нужно

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Плампер и праймер: что это и зачем нужно

1:19
Моя семья » Красота и стиль

В косметичке каждой девушки можно найти базовые продукты, такие как тушь, пудра, тональный крем и тени, но магазины предлагают куда больше средств.

Плампер и праймер: что это и зачем нужно
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые считают это маркетинговой уловкой, однако визажисты объясняют, что каждое средство играет свою роль. Бронзер и скульптор стали популярны несколько лет назад благодаря знаменитостям.

Бронзер, с теплым оттенком и сияющим финишем, создает эффект загара, его наносят на выступающие части лица. Скульптор, наоборот, холодного оттенка и без блеска, используется для создания теней и подчеркивания скул.

Консилер и корректор могут заменять друг друга. Консилер скрывает темные круги и синяки под глазами, а корректор маскирует покраснения и высыпания. Для ежедневного использования достаточно консилера.

Плампер для губ, содержащий раздражающие вещества, придает губам объем. Эффект недолговечен, но популярен.

Праймер и база под макияж подготавливают кожу и делают макияж стойким. Праймер ухаживает за кожей, а база делает оттенки ярче. Выбирать продукт нужно в зависимости от типа кожи и необходимого эффекта.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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