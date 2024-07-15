Косметические уловки: что нам действительно нужно

В косметичке каждой девушки можно найти базовые продукты, такие как тушь, пудра, тональный крем и тени, но магазины предлагают куда больше средств.
Некоторые считают это маркетинговой уловкой, однако визажисты объясняют, что каждое средство играет свою роль. Бронзер и скульптор стали популярны несколько лет назад благодаря знаменитостям.
Бронзер, с теплым оттенком и сияющим финишем, создает эффект загара, его наносят на выступающие части лица. Скульптор, наоборот, холодного оттенка и без блеска, используется для создания теней и подчеркивания скул.
Консилер и корректор могут заменять друг друга. Консилер скрывает темные круги и синяки под глазами, а корректор маскирует покраснения и высыпания. Для ежедневного использования достаточно консилера.
Плампер для губ, содержащий раздражающие вещества, придает губам объем. Эффект недолговечен, но популярен.
Праймер и база под макияж подготавливают кожу и делают макияж стойким. Праймер ухаживает за кожей, а база делает оттенки ярче. Выбирать продукт нужно в зависимости от типа кожи и необходимого эффекта.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.