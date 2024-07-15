Макияж, который раздражает мужчин: вы удивитесь

Мужской взгляд на женский макияж: что не стоит использовать

Женщины любят экспериментировать с макияжем, пробуя новинки и следуя последним трендам. Однако, мужчины часто скептически относятся к некоторым бьюти-приемам.

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Например, влажный финиш на коже, популярный среди женщин, ассоциируется у мужчин с жирной кожей, а не с естественным сиянием.

Яркие тени, тренд этого сезона, также не вызывают восторга: большинство мужчин предпочитают естественные оттенки, которые не оставляют следов на их одежде.

Автозагар, используемый для придания коже бронзового оттенка, также не в фаворе: мужчины считают его неестественным и неприятным на ощупь. Чтобы не отталкивать мужчин своим макияжем, стоит учитывать их предпочтения и делать ставку на естественные и умеренные бьюти-продукты.