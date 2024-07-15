Ошибки в прическах, которые делают вас старше

Какие стрижки и оттенки волос старят вас

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Внешний вид человека формируется не только благодаря одежде и макияжу, но и за счет стрижки и оттенка волос. Правильно подобранная прическа и цвет могут омолодить, а неправильные решения, наоборот, прибавить лет.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Стилисты считают, что некоторые прически и оттенки волос после 35 лет могут старить. Например, косички больше подходят для юных девушек, а распущенные длинные волосы после 35 лет делают образ проще и старят.

Слишком короткие стрижки украшают только до 25 лет или после 40, а неестественно черный или светлый цвет волос подчеркивает возрастные изменения кожи. Излишне идеальные укладки лишают образ естественности и прибавляют возраст.