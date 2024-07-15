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Ожоги и пигментация: как солнце может навредить вашей коже

Дерматолог Демьяненко: как предотвратить пигментацию и ожоги на коже летом

0:49
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Солнце может подарить не только красивый загар, но и множество проблем для кожи. Дерматолог Татьяна Демьяненко, с 15-летним опытом работы, поделилась важными советами по защите кожи от солнечных лучей, даже в городской среде.

Дерматолог Демьяненко: как предотвратить пигментацию и ожоги на коже летом
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Она рекомендует с осторожностью относиться к пилингам, избегая солнца после процедур и применяя средства с SPF не менее 30. Также стоит использовать тональные средства с SPF для защиты в городе.

Увлажнение кожи перед сном поможет снять стресс и предотвратить сухость. От ретинола следует отказаться в теплое время года, чтобы избежать пигментации и ожогов. Следуя этим простым правилам, можно сохранить кожу здоровой и красивой даже в летнее время.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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