Солнце может подарить не только красивый загар, но и множество проблем для кожи. Дерматолог Татьяна Демьяненко, с 15-летним опытом работы, поделилась важными советами по защите кожи от солнечных лучей, даже в городской среде.
Она рекомендует с осторожностью относиться к пилингам, избегая солнца после процедур и применяя средства с SPF не менее 30. Также стоит использовать тональные средства с SPF для защиты в городе.
Увлажнение кожи перед сном поможет снять стресс и предотвратить сухость. От ретинола следует отказаться в теплое время года, чтобы избежать пигментации и ожогов. Следуя этим простым правилам, можно сохранить кожу здоровой и красивой даже в летнее время.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.