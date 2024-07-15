Эти маски спасут вашу кожу летом

Советы косметолога Чернышевой: маски для идеальной кожи в жару

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом профессиональные процедуры для лица лучше отложить, особенно те, что связаны с кислотами и лазером. Однако домашний уход в этот период должен быть особенно тщательным. Косметолог Алина Чернышева объяснила, какие маски для лица должны быть в вашем бьюти-боксе до начала осени.

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Под воздействием солнечных лучей даже жирная кожа быстро высыхает, вызывая шелушение и дискомфорт. Медовые маски помогут справиться с этой проблемой. Для сухой и шелушащейся кожи Алина предлагает приготовить маску из меда и авокадо.

Кожа после 20 лет нуждается в дополнительной стимуляции для поддержания упругости. Маски на основе морских водорослей спасут вашу кожу от обезвоживания и тусклости. Приготовить такую маску просто: залейте листья ламинарии горячей водой и добавьте лимонный сок.

Летний уход также должен включать маски из овсянки для борьбы с покраснением и раздражением кожи. Перемолотую овсянку залейте кипятком, чтобы получилась кашица, и нанесите на лицо на 15 минут.

Для предотвращения пигментации, которая часто появляется летом, Алина рекомендует маски из огурцов или петрушки. Эти натуральные ингредиенты обладают мощным отбеливающим эффектом и помогают эффективно бороться с пигментацией.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить здоровье и красоту вашей кожи в жаркий летний период.