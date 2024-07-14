Как простые морские компоненты могут омолодить вашу кожу

Доктор биологических наук Ковалев: преимущества морских ингредиентов для кожи

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В наше время, когда косметические магазины предлагают множество продуктов, косметика на основе натуральных целебных веществ занимает особое место. Заметна растущая популярность средств с морскими ингредиентами.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, CC BY-SA 4.0

Морские ингредиенты эффективнее синтетических, так как активные вещества лучше усваиваются организмом, сохраняя всю природную пользу. Доктор биологических наук Николай Ковалев выделил несколько уникальных морских компонентов.

Морские ингредиенты имеют максимальную молекулярную близость к организму человека, что позволяет восполнить дефицит микроэлементов и улучшить состояние кожи. Чернила морской каракатицы обладают антиоксидантной активностью, повышают защитные функции кожи и оказывают лимфодренажный эффект.

Морской виноград увлажняет, заживляет кожу, стимулирует синтез коллагена и выводит токсины. Экстракт трепанга запускает метаболические процессы, обновляя кожу, а икра морских ежей защищает от фотостарения и повышает эластичность клеток.

Эти морские ингредиенты делают кожу здоровой, увлажненной и молодой.