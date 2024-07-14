Как ухаживать за жирной кожей летом

Жирная кожа требует особого ухода, особенно в летний период, когда активность сальных желез возрастает. Косметолог Александра Кузнецова поделилась важными правилами ухода.
Основное внимание следует уделить очищению кожи: летом лучше использовать гель с салициловой кислотой на ночь. С увлажнением следует быть внимательным, используя крем или эмульсию вечером и легкие средства днем.
Для дополнительного ухода можно рассмотреть мезотерапию с гиалуроновой кислотой, которая улучшает упругость кожи и снижает жирный блеск. Важно консультироваться с косметологом для подбора подходящих средств.
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