Как ухаживать за жирной кожей летом

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Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей

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Жирная кожа требует особого ухода, особенно в летний период, когда активность сальных желез возрастает. Косметолог Александра Кузнецова поделилась важными правилами ухода.

Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Основное внимание следует уделить очищению кожи: летом лучше использовать гель с салициловой кислотой на ночь. С увлажнением следует быть внимательным, используя крем или эмульсию вечером и легкие средства днем.

Для дополнительного ухода можно рассмотреть мезотерапию с гиалуроновой кислотой, которая улучшает упругость кожи и снижает жирный блеск. Важно консультироваться с косметологом для подбора подходящих средств.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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