Почему солнцезащитные масла могут быть лучше кремов

Косметолог Дурова: как выбрать идеальное солнцезащитное средство для вашего типа кожи

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важность защиты кожи от ультрафиолетового излучения уже не вызывает сомнений, и средства с SPF стали обязательной частью бьюти-рутины. Солнцезащитные масла, напоминающие текстуру масел для загара, предлагают увлажнение и защиту от UV-лучей.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Косметолог Арина Дурова объясняет, что такие масла могут быть эффективной альтернативой традиционным кремам и лосьонам, при условии правильного нанесения и выбора средств с SPF 30 и выше, защитой широкого спектра и водостойкостью.

Солнцезащитные масла обладают легкой текстурой, не оставляют белых следов и придают коже сияющий вид. Однако, как и любые другие солнцезащитные средства, они должны наноситься в достаточном количестве и обновляться каждые два часа.

Важно учитывать ингредиенты, такие как увлажнители и антиоксиданты, и избегать красителей и отдушек для чувствительной кожи. Солнцезащитные масла подходят для нормальной и сухой кожи, но могут использоваться и обладателями жирной кожи с осторожностью, чтобы избежать акне.