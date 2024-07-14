Идеальные ресницы: как подобрать тушь под ваш тип ресниц

Удлиняющая, объемная или подкручивающая: виды туши для разных типов ресниц

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современный рынок косметики предлагает разнообразные виды туши для ресниц, предназначенные для различных нужд и типов ресниц. Удлиняющая тушь подходит для коротких и тонких ресниц, создавая эффект удлинения за счет специальных волокон и разделяющей щеточки.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Объемная тушь идеально подходит для редких и мягких ресниц, добавляя густоту благодаря специальным формулам с силиконами и минералами. Подкручивающая тушь разработана для прямых и жестких ресниц, обеспечивая изгиб за счет волосков и особой формы щеточки.

Правильный выбор туши и использование нескольких типов средств могут значительно улучшить внешний вид ресниц, придавая им желаемую длину, объем и изгиб.