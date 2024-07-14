Эти привычные гигиенические процедуры вредят вашему здоровью

С детства нас учат следить за гигиеной, но не все привычные гигиенические процедуры полезны. Ольга Андриянова, врач-косметолог и дерматолог, рассказала, какие распространённые гигиенические привычки могут навредить.
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0
Чистка зубов после каждого приёма пищи травмирует десны — достаточно прополоскать рот.
Сочетание скраба и мочалки повреждает кожу, что может привести к инфекциям.
Горячие ванны выше 36 градусов делают сосуды хрупкими, а кожу сухой.
Использование обычного дезодоранта для интимных мест вызывает аллергии — нужен специальный спрей.
Мытьё головы каждый день пересушивает кожу, вызывая перхоть — лучше использовать сухой шампунь.