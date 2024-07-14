Эти привычные гигиенические процедуры вредят вашему здоровью

Врач-косметолог Андриянова: привычные гигиенические процедуры, которые вредны

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С детства нас учат следить за гигиеной, но не все привычные гигиенические процедуры полезны. Ольга Андриянова, врач-косметолог и дерматолог, рассказала, какие распространённые гигиенические привычки могут навредить.

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Чистка зубов после каждого приёма пищи травмирует десны — достаточно прополоскать рот.

Сочетание скраба и мочалки повреждает кожу, что может привести к инфекциям.

Горячие ванны выше 36 градусов делают сосуды хрупкими, а кожу сухой.

Использование обычного дезодоранта для интимных мест вызывает аллергии — нужен специальный спрей.

Мытьё головы каждый день пересушивает кожу, вызывая перхоть — лучше использовать сухой шампунь.

Чрезмерное увлечение спринцеваниями нарушает микрофлору интимной зоны.

Избегайте этих ошибок, чтобы сохранить здоровье и красоту.