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Эти привычные гигиенические процедуры вредят вашему здоровью

Врач-косметолог Андриянова: привычные гигиенические процедуры, которые вредны

0:58
Моя семья » Красота и стиль

С детства нас учат следить за гигиеной, но не все привычные гигиенические процедуры полезны. Ольга Андриянова, врач-косметолог и дерматолог, рассказала, какие распространённые гигиенические привычки могут навредить.

Врач-косметолог Андриянова: привычные гигиенические процедуры, которые вредны
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0
  • Чистка зубов после каждого приёма пищи травмирует десны — достаточно прополоскать рот.
  • Сочетание скраба и мочалки повреждает кожу, что может привести к инфекциям.
  • Горячие ванны выше 36 градусов делают сосуды хрупкими, а кожу сухой.
  • Использование обычного дезодоранта для интимных мест вызывает аллергии — нужен специальный спрей.
  • Мытьё головы каждый день пересушивает кожу, вызывая перхоть — лучше использовать сухой шампунь.
  • Чрезмерное увлечение спринцеваниями нарушает микрофлору интимной зоны.

Избегайте этих ошибок, чтобы сохранить здоровье и красоту.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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