Этот пробор способен преобразить ваше лицо: убедитесь в этом

Идеальный пробор для каждого типа лица

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пробор — это отличный способ визуально скорректировать пропорции лица без хирургических вмешательств. Разные формы лица требуют индивидуального подхода к выбору пробора.

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Для овального лица подходит центральный или косой пробор, как у Синди Кроуфорд и Гвинет Пэлтроу. Круглое лицо можно вытянуть с помощью косого или естественного пробора, как у Селены Гомес. Прямоугольным и квадратным формам лица подходит косой пробор и длинные волосы, как у Киры Найтли.

Треугольная форма выигрывает от косого пробора, а грушевидной форме подойдет шляпный пробор с объемным верхом. Для ромбовидного лица рекомендуются косые проборы и пышные прически.

Звезды, такие как Кристина Риччи и Скарлетт Йоханссон, демонстрируют, как правильно выбирать пробор в зависимости от формы лица.