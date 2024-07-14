Высокие каблуки и их влияние: что важно знать

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Ношение шпилек: как минимизировать вред для здоровья

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Моя семья » Красота и стиль

Ношение обуви на высоких каблуках может значительно повлиять на здоровье женщины, особенно если она делает это регулярно. Высокие каблуки смещают центр тяжести тела, заставляя позвоночник, органы и мышцы адаптироваться, что часто приводит к хроническим изменениям и дисбалансу.

Ношение шпилек: как минимизировать вред для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Неправильное распределение нагрузки на стопу может вызвать плоскостопие, натоптыши и даже ухудшить состояние при варикозе и сколиозе.

Остеопаты рекомендуют носить каблуки не дольше двух часов в день и выбирать обувь на небольшом устойчивом каблуке для постоянной носки. Важно также давать отдых ногам, делая массаж, используя массажные коврики и горячие ванночки после дня на шпильках.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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