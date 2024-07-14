Высокие каблуки и их влияние: что важно знать

Ношение обуви на высоких каблуках может значительно повлиять на здоровье женщины, особенно если она делает это регулярно. Высокие каблуки смещают центр тяжести тела, заставляя позвоночник, органы и мышцы адаптироваться, что часто приводит к хроническим изменениям и дисбалансу.
Неправильное распределение нагрузки на стопу может вызвать плоскостопие, натоптыши и даже ухудшить состояние при варикозе и сколиозе.
Остеопаты рекомендуют носить каблуки не дольше двух часов в день и выбирать обувь на небольшом устойчивом каблуке для постоянной носки. Важно также давать отдых ногам, делая массаж, используя массажные коврики и горячие ванночки после дня на шпильках.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.