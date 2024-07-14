Секреты моделей: как получить идеальные ноги

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Главные враги идеальных ног и как с ними бороться

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Идеальные ноги — это не только длина и гладкость, но и бархатная кожа и ухоженные ногти. Основные проблемы, которые делают наши ноги "возрастными", и как их избежать:

Главные враги идеальных ног и как с ними бороться
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0
  • Сухая кожа стоп: обезвоживание делает ступни сухими, особенно в переходный период. Совет: увлажняйте кожу стоп ежедневно и избегайте ношения закрытой обуви без носков.
  • Мозоли и натоптыши: мозоли появляются из-за трения, натоптыши — из-за давления. Педикюр и увлажнение помогут с натоптышами, для мозолей — лазер или жидкий азот.
  • Утолщение ногтей: тесная обувь делает ногти плотными и ломкими. Педикюр и правильный выбор обуви — решение проблемы.
  • Врастание ногтя: причины — неудобная обувь и неправильный педикюр. Профилактика — подпиливание ногтей горизонтально.
  • Сосудистая сеточка: признак варикоза. Обратитесь к флебологу, лазерная терапия помогает.

Начните заботу о ногах прямо сейчас, чтобы они всегда оставались молодыми и красивыми.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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