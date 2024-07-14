Почему красивые девушки часто уходят из салонов с короткими стрижками

Парикмахеры настойчиво рекомендуют короткие стрижки, даже когда у вас здоровые и густые волосы. Австралийские психологи выяснили, что это не случайность.
В своем исследовании они обнаружили, что женщины-парикмахеры с высоким уровнем внутриполовой конкуренции часто советуют своим клиенткам короткие стрижки, особенно тем, кого видят как потенциальных конкуренток.
В эксперименте участвовали 450 женщин различных профессий, которых просили представить себя парикмахерами и оценить фотографии других женщин с разными степенями привлекательности и состоянием волос.
Результаты показали, что "парикмахеры" с высоким уровнем конкуренции советовали короткие стрижки даже при хороших волосах и нежелании клиенток сильно укорачивать длину.
Это подсознательное стремление снизить привлекательность потенциальных соперниц в борьбе за мужское внимание. Исследование показало, что более красивые клиентки реже воспринимаются как конкурентки, так как, вероятно, уже состоят в отношениях.
В то же время менее привлекательные женщины не получают таких радикальных советов. Эксперимент доказал, что стремление навредить конкуренткам заложено в природе некоторых женщин и полностью искоренить его почти невозможно.
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