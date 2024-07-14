Как определить, короткие или длинные волосы вам подходят

Эксперт по красоте Лауди Ли поделилась лайфхаком, который поможет определиться с длиной волос. Для этого понадобится две ручки и измерительная лента.
Один из них нужно приложить вертикально от мочки уха вниз, а второй — горизонтально под подбородком, чтобы они образовали прямой угол. Оставьте отметину на вертикальной ручке и измерьте расстояние от нее.
Если оно меньше 6,3 см, вам подойдут короткие волосы, если больше — длинные. Метод подходит для разных форм лица. В тренде сейчас прически, такие как боб и объемная челка, которые продвигают знаменитости. Метод Лауди поможет определить, готовы ли вы к изменениям во внешности и выбрать подходящую длину волос.
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