Что будет с вашими волосами, если вы перестанете их мыть

Мытье волос: что происходит с волосами без регулярного ухода

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярное мытье головы необходимо для поддержания здоровья кожи и волос. Сальные секреты накапливают андрогены, что может ухудшать течение андрогенной алопеции и вызывать зуд, приводящий к микротрещинам и вторичному инфицированию, которое проявляется фолликулитами.

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У людей с повышенной жирностью волос недостаток гигиены может стимулировать акне и усугублять экзему, себорейный дерматит и псориаз. Заблуждение, что вши заводятся только на грязных волосах, неверно: педикулез заразен и может передаваться через предметы.

Волосы впитывают запахи, что делает регулярное мытье еще более необходимым. Использование бессульфатных шампуней и бальзамов помогает сохранить здоровье и красоту волос.

Неухоженность может сигнализировать о стрессе или депрессии, поэтому важна поддержка и обращение к специалистам. Важно правильно подбирать средства для ухода за волосами, чтобы избежать негативных последствий.