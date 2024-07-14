Как достичь идеальной кожи без макияжа: эти процедуры заменят вам макияж

Как поддерживать ухоженный вид кожи без декоративной косметики

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж может быть отличным способом самовыражения, но важно понимать, что ухоженный вид возможен и без декоративной косметики. Ключ к здоровой коже — это регулярный домашний уход и периодические визиты к косметологу.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah, PDM

Домашний уход включает четыре основных этапа:

очищение,

тонизация,

интенсивный уход (увлажнение и питание),

защита от ультрафиолетового излучения.

Визиты к косметологу могут включать химические пилинги и аппаратные процедуры, такие как GeneO и фотодинамическая терапия, которые способствуют обновлению клеток и улучшению общего состояния кожи.

Для домашнего ухода также можно использовать микротоковые аппараты и LED-маски, которые повышают тонус кожи и улучшают её внешний вид. Регулярный и правильно подобранный уход позволяет достичь ухоженного и сияющего вида кожи без необходимости в макияже.