Секреты безупречного ухода за лицом: что и когда наносить

Правильный порядок ухода за кожей: последовательность имеет значение

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Правильный уход за кожей включает не только использование качественных средств, но и соблюдение определенной последовательности их нанесения.

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Ошибки в порядке использования продуктов могут снизить их эффективность и навредить коже, вплоть до преждевременного старения. Начинайте с демакияжа, затем используйте очищающее средство, следом — тоник для нормализации pH-баланса.

Эксфолианты используйте дважды в неделю. После тоника переходите к специальным средствам, таким как маски и сыворотки. Увлажняющий крем и санскрин завершат процедуру ухода.

Масло для лица, если оно используется, наносите последним. Соблюдение этой последовательности поможет сохранить здоровье и молодость кожи.