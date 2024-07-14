Секреты безупречного ухода за лицом: что и когда наносить

Правильный уход за кожей включает не только использование качественных средств, но и соблюдение определенной последовательности их нанесения.
Ошибки в порядке использования продуктов могут снизить их эффективность и навредить коже, вплоть до преждевременного старения. Начинайте с демакияжа, затем используйте очищающее средство, следом — тоник для нормализации pH-баланса.
Эксфолианты используйте дважды в неделю. После тоника переходите к специальным средствам, таким как маски и сыворотки. Увлажняющий крем и санскрин завершат процедуру ухода.
Масло для лица, если оно используется, наносите последним. Соблюдение этой последовательности поможет сохранить здоровье и молодость кожи.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.