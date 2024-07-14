Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инновационная технология синтеза речи от Microsoft очень хорошая
Стало известно, на каком расстоянии камеры видят нарушения
Что могут включать условия договоров страхования ответственности?
Три породы кошек, которые известны своей преданностью
Что манит туристов на Камчатку?
Правильный порядок ухода за кожей: последовательность имеет значение
Тимати рассказал, что у него украли дорогую машину в центре Москвы
Что посадить в июле там, где росла капуста: идеальный вариант
Принято решение о трансляции Олимпиады в Париже на российских каналах
Основные парфюмерные термины: разберитесь в мире ароматов

Путеводитель по парфюмерным терминам: от новичка до знатока

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Парфюмерия, как и виноделие, богата терминами, которые варьируются от простых до сложных. Разбираться в них стоит не ради избежания неловких ситуаций, а для истинного понимания мира ароматов. Топ-лист основных терминов, помогающих не растеряться в мире парфюмерии:

Путеводитель по парфюмерным терминам: от новичка до знатока
Фото: Freepik by freepik, PDM
  • Термин "Sillage" (сияж) обозначает шлейф аромата.
  • "Ноты" — различные запахи в пирамиде аромата: верхние, средние и базовые.
  • "Drydown" характеризует переход аромата к базовым нотам.
  • "Аккорд" — сочетание нескольких нот.
  • "Тон" — внутренние оттенки аромата.
  • "Глубина" — показатель качества парфюма.
  • "Концентрация" определяет силу и стойкость аромата.
  • "Абсолю" — насыщенный экстракт из цветов и растений.

Понимание этих терминов поможет вам оценить и выбрать аромат, который станет вашим спутником.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Стрелок убит на месте, Трамп отделался окровавленным ухом Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Инновационная технология синтеза речи от Microsoft очень хорошая
Стало известно, на каком расстоянии камеры видят нарушения
Что могут включать условия договоров страхования ответственности?
Стрелок убит на месте, Трамп отделался окровавленным ухом
Три породы кошек, которые известны своей преданностью
Что манит туристов на Камчатку?
Правильный порядок ухода за кожей: последовательность имеет значение
Тимати рассказал, что у него украли дорогую машину в центре Москвы
Что посадить в июле там, где росла капуста: идеальный вариант
Принято решение о трансляции Олимпиады в Париже на российских каналах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников