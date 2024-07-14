Основные парфюмерные термины: разберитесь в мире ароматов

Путеводитель по парфюмерным терминам: от новичка до знатока

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Парфюмерия, как и виноделие, богата терминами, которые варьируются от простых до сложных. Разбираться в них стоит не ради избежания неловких ситуаций, а для истинного понимания мира ароматов. Топ-лист основных терминов, помогающих не растеряться в мире парфюмерии:

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Термин "Sillage" (сияж) обозначает шлейф аромата.

"Ноты" — различные запахи в пирамиде аромата: верхние, средние и базовые.

"Drydown" характеризует переход аромата к базовым нотам.

"Аккорд" — сочетание нескольких нот.

"Тон" — внутренние оттенки аромата.

"Глубина" — показатель качества парфюма.

"Концентрация" определяет силу и стойкость аромата.

"Абсолю" — насыщенный экстракт из цветов и растений.

Понимание этих терминов поможет вам оценить и выбрать аромат, который станет вашим спутником.