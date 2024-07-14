Основные парфюмерные термины: разберитесь в мире ароматов

Парфюмерия, как и виноделие, богата терминами, которые варьируются от простых до сложных. Разбираться в них стоит не ради избежания неловких ситуаций, а для истинного понимания мира ароматов. Топ-лист основных терминов, помогающих не растеряться в мире парфюмерии:
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Термин "Sillage" (сияж) обозначает шлейф аромата.
"Ноты" — различные запахи в пирамиде аромата: верхние, средние и базовые.
"Drydown" характеризует переход аромата к базовым нотам.
"Аккорд" — сочетание нескольких нот.
"Тон" — внутренние оттенки аромата.
"Глубина" — показатель качества парфюма.
"Концентрация" определяет силу и стойкость аромата.
"Абсолю" — насыщенный экстракт из цветов и растений.
Понимание этих терминов поможет вам оценить и выбрать аромат, который станет вашим спутником.