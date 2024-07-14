Как вернуть красоту повреждённым волосам без стрижки

Основные правила ухода за волосами после неудачного окрашивания

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неудачное окрашивание может сильно повредить волосы, но существует множество способов их восстановления без радикальных мер, таких как короткая стрижка. Узнайте 7 основных советов для ухода за поврежденными локонами.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Во-первых, стоит отказаться от горячих укладок и использовать термозащиту.

Во-вторых, необходимо бережно обращаться с волосами, избегать тугих причесок и использовать мягкие расчески.

Третье, регулярная подстрижка кончиков поможет сохранить длину и здоровье волос.

Четвертое, процедуры, такие как ботокс и ламинирование, могут лишь временно улучшить внешний вид волос, но не решат проблему повреждений.

Пятое, профессиональные восстановительные процедуры в салоне могут быть полезны, однако для видимого эффекта может понадобиться время.

Шестое, важно уделять внимание уходу за кожей головы, проводя массаж и применяя специальные лосьоны.

И наконец, седьмое, правильный домашний уход, включая использование щадящих шампуней и питательных масок, играет важную роль в процессе восстановления волос.