Как вернуть красоту повреждённым волосам без стрижки

Неудачное окрашивание может сильно повредить волосы, но существует множество способов их восстановления без радикальных мер, таких как короткая стрижка. Узнайте 7 основных советов для ухода за поврежденными локонами.
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Во-первых, стоит отказаться от горячих укладок и использовать термозащиту.
Во-вторых, необходимо бережно обращаться с волосами, избегать тугих причесок и использовать мягкие расчески.
Третье, регулярная подстрижка кончиков поможет сохранить длину и здоровье волос.
Четвертое, процедуры, такие как ботокс и ламинирование, могут лишь временно улучшить внешний вид волос, но не решат проблему повреждений.
Пятое, профессиональные восстановительные процедуры в салоне могут быть полезны, однако для видимого эффекта может понадобиться время.
Шестое, важно уделять внимание уходу за кожей головы, проводя массаж и применяя специальные лосьоны.
И наконец, седьмое, правильный домашний уход, включая использование щадящих шампуней и питательных масок, играет важную роль в процессе восстановления волос.