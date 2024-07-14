Забудьте о секущихся кончиках: как замаскировать секущиеся кончики дома

Как сделать волосы гладкими и блестящими: борьба с секущимися кончиками

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивую укладку может испортить всего одна деталь — секущиеся кончики. Единственный способ избавиться от них — срезать в салоне.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Однако, если у вас нет времени на запись к мастеру, исправить ситуацию и замаскировать секущиеся кончики помогут несколько приемов.

Первый прием — расчесывание волос поверх маски. Увлажняющие и питательные маски предотвращают появление секущихся кончиков и придают волосам ухоженный вид. Нанесите маску, уделяя особое внимание кончикам, и расчешите волосы.

Это не только равномерно распределит маску, но и "отполирует" волосы, сделав их более гладкими и блестящими. Для лучшего эффекта используйте термошапку или прогрейте маску феном поверх полотенца.

Жидкие филлеры для волос дают временный, но заметный эффект, делая локоны гладкими и блестящими. Наносите их на чистые волосы, выдерживайте 10 минут и смывайте. После филлера можно приступать к укладке.

Для дополнительного ухода используйте несмываемые средства — маски или сыворотки, нанося их перед укладкой. Если у вас тонкие волосы, наносите средства только на кончики, а на длину — легкий спрей.

Правильная техника укладки также поможет скрыть секущиеся кончики. Держите фен так, чтобы поток воздуха разглаживал волосяные чешуйки. Сушите корни, оставляя длину сухой на 80%, затем вытягивайте пряди брашингом и прогревайте феном под углом 45 градусов.

Финишные средства, такие как масла, делают волосы гладкими и ухоженными. Наносите их на кончики или почти на всю длину. Если масла нет, можно использовать стайлинг, нанесенный перед укладкой.