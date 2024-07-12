3 лучших способа нанесения тонального средства: покрытие будет стойким и ровным

Визажисты назвали три лучших способа, как наносить тональное средство на лицо, чтобы покрытие было стойким и ровным.
Этот способ хорош тем, что он быстрый. Кроме того, вы можете разогреть средство кончиками пальцев, что сделает его более пластичным. Если наносить пальцами СС-крем, то от нагрева капсулы с пигментом будут лучше раскрываться, благодаря этому цвет на коже будет равномерным. Недостаток этого способа состоит в том, что увеличивается расход тональника.
Нанесение тона кистью поможет получить плотное или среднее покрытие. Если вам нужно плотное покрытие, то используйте кисть с искусственным ворсом.
Бьюти-блендер (спонж) поможет добиться наиболее ровного покрытия на лице. Лучше всего выбирать спонжи, которые не содержат латекс. При замачивании в воде они увеличиваются в объёме, становятся упругими и не впитывают в себя тональное средство. Спонж даёт лёгкое покрытие, но слои можно повторять.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.