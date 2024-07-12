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3 лучших способа нанесения тонального средства: покрытие будет стойким и ровным

Способы нанесения тонального средства для ровного покрытия

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Визажисты назвали три лучших способа, как наносить тональное средство на лицо, чтобы покрытие было стойким и ровным.

Способы нанесения тонального средства для ровного покрытия
Фото: unsplash.com by freestocks.org, CC0

Нанесение при помощи пальцев

Этот способ хорош тем, что он быстрый. Кроме того, вы можете разогреть средство кончиками пальцев, что сделает его более пластичным. Если наносить пальцами СС-крем, то от нагрева капсулы с пигментом будут лучше раскрываться, благодаря этому цвет на коже будет равномерным. Недостаток этого способа состоит в том, что увеличивается расход тональника.

Нанесение тона кистью

Нанесение тона кистью поможет получить плотное или среднее покрытие. Если вам нужно плотное покрытие, то используйте кисть с искусственным ворсом.

Бьюти-блендер

Бьюти-блендер (спонж) поможет добиться наиболее ровного покрытия на лице. Лучше всего выбирать спонжи, которые не содержат латекс. При замачивании в воде они увеличиваются в объёме, становятся упругими и не впитывают в себя тональное средство. Спонж даёт лёгкое покрытие, но слои можно повторять.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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