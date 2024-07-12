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Снимаем гель-лак дома: простой и эффективный способ

Простой способ, как снять гель-лак дома

1:29
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Если у вас возникла необходимость снять гель-лак, то это можно успешно сделать в домашних условиях.

Простой способ, как снять гель-лак дома
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Во-первых, вам понадобится свежая пилочка для ногтей. Если один ноготь сломался или откололся, подпилите его до желаемой формы и оставьте в покое, если можете. Если вы хотите полностью снять весь маникюр, начните с тщательного подпиливания только верхнего слоя.

Стоит использовать пилку средней зернистости, чтобы аккуратно удалить как можно больше верхнего слоя. Будьте осторожны, чтобы не подпилить весь оставшийся лак, так как это также может привести к повреждению ногтей.
 
Теперь перейдем к следующему шагу. Положите ватный тампон или диск с ацетоном на каждый из ногтей, затем оберните кончик пальца фольгой. Использование полиэтиленовой плёнки является еще одним отличным вариантом для удаления, поскольку она создаёт более плотное прилегание, чем фольга.

Затем дайте средству впитаться в течение 10-15 минут. Если у вас нет ацетона, не волнуйтесь. Повторите тот же шаг, но поместите руки в миску с тёплой водой, средством для мытья посуды и чайной ложкой соли на 20-30 минут. Это должно размягчить гель.

Для удаления остатков лака возьмите апельсиновую палочку и мягко соскребите гель к верхней части пальца. Затем вымойте руки и нанесите питательное масло на ногти.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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