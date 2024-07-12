Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: проблемы и расставание

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: скрытые причины и мнения друзей

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стало известно, что актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек начали бракоразводный процесс, однако причины расставания до сих пор остаются неясными. По одной из версий, Дженнифер устала от скверного характера мужа, который был скрягой и упрекал её в излишней расточительности. По другой версии, Дженнифер устала тянуть брак в одиночку. Источник InTouch утверждает, что окружение актрисы придерживается мнения, что вина за развод несправедливо возлагается на Дженнифер. Друзья уверены, что ей будет лучше без Бена.

Фото: openverse.org by .Ana Kley, CC BY 2.0

Поведение Бена, по мнению издания, свидетельствует о проблемах с гневом, хотя на камерах он выглядит очаровательно. Сторона, которую видела Дженнифер, остаётся за кадром. Несмотря на все усилия сохранить брак, Дженнифер понимает, что всю работу по поддержанию отношений делала она одна. Более того, по словам инсайдеров, она рада, что её окружение начинает понимать, какой Бен на самом деле. В последнее время Бен действительно проявлял несдержанность, накинувшись на папарацци во время тайного вывоза своих вещей из семейного особняка.